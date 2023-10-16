巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，釀成慘重傷亡。由於死亡人數眾多，驗屍工作成為以國面臨的一大考驗。

當魏斯（Israel Weiss）打開裝有數百名遺體的貨櫃，飄出的氣味令人難以忍受，但他說，自己最深刻的感受其實是痛苦。魏斯是一名拉比（Rabbi），拉比是指猶太教經師，也是智者和導師的象徵。

魏斯曾是以軍首席拉比，他原已退休，如今復出擔任軍方法醫小組的其中一名領袖。他的任務就是要為超過1400名在哈瑪斯攻擊中喪命的罹難者驗明正身。

在哈瑪斯突襲8天後的今天，醫師、牙醫、法醫與志工組成的團隊正日以繼夜地工作，以辨識送到以國中部拉姆拉（Ramla）附近舒拉（Shura）軍事基地的遺體。官員表示，還有其他4個地點也在進行類似工作。

數以百計等待相驗或埋葬的遺體裝箱後，擺放在法醫團隊工作的帳棚旁。

以色列加緊腳步，準備對加薩走廊發動全面性地面入侵之際，舒拉基地的部分驗屍工作今天對媒體公開。當貨櫃門打開時，強烈的氣味讓人不得不戴上口罩。

魏斯說：「當我打開冷凍櫃的門，那種景象和氣味鑽進我的心肺中，但我感覺到的是他們的椎心痛苦和巨大損失。」（