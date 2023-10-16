永豐銀行與多家銀行及政府單位共同成立「鷹眼識詐聯盟」，透過導入AI（Artificial Intelligence；人工智慧）全方位監測交易異常、警示提醒；透過開發、建置AI識詐模型以強化前端監測系統，於帳戶交易異常發生初期即時偵測，將分階段導入限制自動化交易、網路銀行及ATM（自動櫃員機）訊息提醒及加強臨櫃關懷提示等措施，以多重管道防堵人頭帳戶及詐騙行為，善盡企業社會責任。

永豐銀行表示，第4季起將導入AI識詐模型，啟動異常帳戶監測機制，針對符合詐騙交易模式之帳戶限制自動化功能；此外，未來當客戶透過網銀、ATM或臨櫃與異常帳戶交易往來時，系統即時跳出提醒訊息，強化詐騙示警機制，以科技提升金融服務措施，杜絕詐騙事件橫行。

今年前8月，永豐銀行各分行防堵疑似詐騙案近400件，累計金額逾新台幣2.5億元。為利行員於第一線處理客戶開戶或交易時，以科技輔助分行防範詐騙行為，導入AI數據分析及機器學習，透過系統交叉比對個人資料、偵查異樣，提升人為判斷精準度，防杜人頭帳戶之詐騙交易。

永豐銀行成立跨部門防詐小組，結合永豐全台125家分行及客服中心，建構完善的防詐服務網絡，透過日常監控、同業聯防等面向，宣導新型態防制洗錢手法，共同維護金融交易安全，扮演客戶資產最堅實的後盾。