國民黨總統參選人侯友宜今赴桃園楊梅三元宮拜廟，並發表「客家按靚台灣慶」6項客家政策，內容包括發展全台70客庄、100億客家文化產業發展基金、打造在地客青人才產業聚落、培養國家級客家文藝人才、每4年舉辦世界客家博覽會、加速制定客家語言發展法。侯友宜表示，將會和大家一起傳承客家文化，推廣台灣客家成為世界客家中心。

侯友宜說，他的客家政策首先將以全台70客庄為基礎，大力發展客家產業、文化，讓客庄閃閃發光，成立客家文化產業發展基金，提供100億預算，支持客庄發展經濟；同時打造在地客青人才產業聚落，促進青年回鄉發展，成為客庄新動力。

他指出，客家鄉親遍及全台，因此也將培養國家級客家文藝人才，連結各地方的在地客家文化團體，於客家場館舉辦全台巡演；並且秉持「大器傳客」精神，每四年舉辦世界客家博覽會，邀請世界所有客籍人士來台共襄盛舉，讓台灣成為世界客家中心；而最重要的，語言是重要的文化傳承力量，拖延許久的客家語言發展法也要加速制定，讓客家智慧可以隨著祖宗言代代傳下去。

侯友宜今展開客家週行程，首站來到桃園，至當地客家信仰中心楊梅三元宮、平鎮三崇宮參拜，也到有機農場與青農交流並品嚐客家美食。他說，還有很多客家政策，會持續到新竹、苗栗甚至到高雄、屏東，來跟客家鄉親面對面，對文化、產業發展來做更深一步的討論，希望能夠帶動永續客家傳承。