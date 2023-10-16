正在施工中的新北市捷運三鶯線，有民眾反映捷運採半遮式的遮音罩，憂心通車後噪音影響生活，新北市議員林金結今（16）日下午在議會質詢表示，地方盛傳三鶯線全線要改成全罩式遮音罩，市府同意嗎？新北市捷運局長李政安表達不同意，強調錢要花在刀口上，經費還是要撙節。

林金結指出，三鶯線2016年動工，發包給榮工公司，但現在土城三峽地區有個委員稱他爭取535億元，中央到底有沒有這麼多？李政安回說，沒這麼多，中央當初對於經費還砍了一些，目前只同意501億元，且多數都是新北市政府支應，中央大概補助185億元。

林金結說，現在有一面大型看板稱爭取535億元，民眾看到之後都相信，但看板顯然是錯誤資訊，總工程款是多少？李政安表示，總工程款501億多元，中央只補助3成多、不到4成。林金結說，新北統籌分配款拿這麼少，財政收支劃分法明年補助也很少，中央補助經費要講清楚。

林金結問起，三鶯線傳出現在全線要改成全罩式，是真的嗎？你同意嗎？李政安強調，錢要花在刀口上，新北市長侯友宜一直很支持捷運建設、花很多錢，501億元裡面如果都要用全罩式，經濟效益不佳，並不合適。

但林金結表示，土城太陽城社區民眾陳情反映怕軌道離住宅過近，轉彎處的噪音超過分貝標準，當時捷運局曾說超過標準會考慮全罩式。李政安說，該段是直線噪音不會這麼高，已經有模擬過，跟背景音差不多，若全改全罩式經費增加4億元，但現在經費很拮据了，經費還是要撙節。