副總統賴清德今 (16) 日前往 Gogoro 社區店訓練中心參觀，感謝 Gogoro 在整體商業發展模式中納入傳統、基層的機車行，推出油電兼修的「社區店」新店型，落實照顧傳統機車行。賴清德副總統指出，採用「油電銜接」的方式，能夠讓傳統機車行成為「淨零轉型」的助力，更能確保在「公正轉型」的過程中，不會遺落下任何人。

Gogoro 在今年三月宣布推出全新店型「社區店」，目標是今年內在全台灣設立 150 家「社區店」，讓每家社區店都可以「油電兼修」，同時服務燃油機車與電動機車。這樣的做法破除傳統機車行原有的顧慮，因為可以同時服務油車老客戶，就不必擔心轉型修電車會失去原本穩定的客源，還可以跟上電動機車的潮流與趨勢，將轉型的衝擊降到最低。因此 Gogoro 在工廠內部特別打造規格相同的「社區店訓練中心」，對社區店的業主與技師進行專業教育訓練，使其具備專業知識。

賴清德參訪時，來自桃園市南崁區傑克車業的許幃傑技師正在接受專業訓練。賴清德向許幃傑深入了解訓練過程、開業條件與營運情況。許幃傑表示，自身投入機車維修行業多年，但加入油電兼修的社區店不到半年。和許多機車行老闆的想法相同，都知道電動機車是未來趨勢，自己需要轉型，但一方面受限於要照顧燃油機車的老客戶，另一方面是政府政策不明確，所以多數傳統機車行遲遲無法行動，直到社區店可以油電兼修，才下定決心投入。

賴清德表示，推動電動機車產業對改善空氣污染具有顯著效果，對台灣達成 2050 淨零排放也有高度貢獻，但一定要降低基層機車行在油電銜接過程中所受到的衝擊，而社區店則兼顧傳統機車行的生計問題。未來希望電動機車產業與傳統機車行有更多合作，讓全台機車行成為運具電動化的助力，達到產業共好，政府也會積極支持電動機車產業和傳統機車行達成更多合作機會，讓油電銜接沒有斷層。

賴清德表示，過去在行政院長任內，就曾指示各部會要合力建構發展非燃油機車生態系，落實推動產業轉型，代表他對電動機車的全力支持。因此未來會繼續努力推動電動運具及非石化燃油運具的交通政策，希望與大家攜手，共同讓淨零轉型的道路走得更穩健、更堅定，也更有信心。