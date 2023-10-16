南韓高人氣男星朴敘俊在《三流之路》、《梨泰院Class》等作品中展現精湛演技，更一時帶動「栗子頭」的潮流，獲得不少粉絲支持。近期，他進軍好萊塢，在漫威電影《驚奇隊長2》中擔綱一角，而官方於今(16)日曝光角色海報，朴敘俊的造型也引發網友討論。

朴敘俊日前傳出加盟出演《驚奇隊長2》後，引發網友的好奇心，從日前官方釋出預告片中，雖然他僅出現短短的2秒鐘，但從畫面中也可依稀窺見他以中分中長髮的造型、褐色眼球的造型亮相，高舉手臂一呼，讓身後的軍隊往前挺進，儘管顏值依舊能打，但造型曝光後也引發粉絲的不滿，認為是「浪費朴敘俊的帥臉」。

此外，漫威官方今日稍早在X(前身為推特)及其他社群平台上曬出多張角色海報以及拍攝花絮。其中，由朴敘俊飾演的第二部新角色「嚴王子」的正式造型也曝光了，從中可見到他的頭髮略長，膚色有些黝黑，展現出男神的霸氣形象，而在預告及花絮中，還出現他輕攬著「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson），與她大跳雙人舞的畫面。

#TheMarvels is coming soon in cinemas worldwide. 💯 pic.twitter.com/VZ643nPnDH — Park Seo Joon 🌎 박서준 (@allaboutPSJ) October 15, 2023

相關畫面曝光後，讓大部分的網友震驚不已，紛紛留言表示：「他失去了他的帥氣」、「造型師太厲害了，不懂他們是如何讓他變醜的」、「我不知道該如何評論這個髮型，感覺不太好，但至少他的臉還是帥氣的。」不過也有不少粉絲留言力挺，指出：「我期待在大螢幕上看到他」、「真是個男子漢」、「他就像是年輕時期的李小龍。」