YouTube推出1更新引起PTT網友們熱烈討論，有人提到，短影音（Shorts）終於可以調整進度條，可以隨心所欲調整至想看的地方，使用上比以前更方便、實用，不過此功能似乎並未在所有平台開放，使用電腦觀看短影音，還是有可能無法調整進度。

原Po發文提到，「剛才發現PC看shorts可以調進度條了，YouTube終於理解看影片不能快轉倒退是有多智障了嗎？真是不容易啊」話題引起熱議，但似乎有些人可以，有些人不行。

網友們紛紛表示，「電視版的還是不行」、「Short真的做的很爛，抖音可以抄作業，還做得那麼爛，YT員工真的都在混」、「我chrome不行拉進度，最新版本，真奇怪」、「我的可以，但好像不是所有人都可以。」

經過實測，使用Chrome、Edge等瀏覽器觀看電腦版YouTube短影音仍然不能調整進度條，但手機版YouTube卻可以，顯示YouTube並未在所有平台開放。