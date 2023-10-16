雲林縣北港鎮布袋戲藝師黃世志，師承人間國寶黃俊雄大師，曾任職霹靂布袋戲造型特技研發組，年度新作《玉隨香》在本月雲林國際偶戲節第17屆金掌獎競賽首次發表，結合「沙畫藝術」與「傳統布袋戲」，充滿創意的視覺效果引發討論，也讓大家看見傳統藝術的創新潛力。

黃世志16日表示，在籌備金掌獎競賽過程中，某日到加油站洗車，在車內看著車窗上的彩色泡沫流動，聯想到沙畫中沙子的流動與變化，讓他思考著是否能與布袋戲結合，於是請教專業沙畫老師後，自己親手實驗反覆嘗試，發現效果非常獨特，因此決定將新作《玉隨香》的場景以沙畫呈現。

正式演出時，許多觀眾對於可隨時變化的沙畫背景大為驚豔，用手機錄下沙畫的過場畫面與親友分享，引發眾人討論；一些布袋戲界的藝師在金掌獎頒獎典禮空檔，主動與黃世志討論沙畫的各種橋段，可見沙畫結合布袋戲的創意相當令人驚喜。

黃世志提到，沙畫也是用手掌創作的一門藝術，與「掌中乾坤」布袋戲有異曲同工之妙，此次《玉隨香》以濟公與天狗的一段趣味故事為主題，結合不同藝術美學創作展演，中間換場時把沙畫畫出來，呈現下一場的場景畫面，換場時，觀眾可欣賞手作沙畫換景的過程，極具視覺效果。

黃世志指出，布袋戲已成為台灣的代表文化之一，雲林縣更是台灣布袋戲重鎮，有必要加以創新與傳承，因此經常要腦力激盪，加入各種元素編寫劇本，進而找到新活力，如此才能讓布袋戲日新月異、永續發展。