民進黨台南市黨部15日邀請黨職執評委、37區區主任及志工舉辦團結餐會時，市長黃偉哲致詞表示，在野黨口口聲聲要下架民進黨，是要叫共產黨來嗎？「藍白拖」是利益還沒分配好？還強調，民進黨在台南大本營一定要顧好，才能穩定選情，贏得最後的勝利。

黃偉哲認為，選戰已經進入緊鑼密鼓的階段，在野黨口口聲聲要下架民進黨，是要叫共產黨來嗎？每天在喊藍白合，一直拖拖拖，變成「藍白拖」，究竟是職位還沒分派好？還是利益沒分配好？

黃偉哲強調，民進黨總統參選人賴清德正努力在外地爭取更多的支持，台南大本營一定要顧好，才能穩定選情，贏得最後的勝利，只要我們團結一起合作打拚，就一定能順利完成使命，守護台灣主權，維護民主、和平及繁榮。

黨籍立委林宜瑾也說，近期總統選情撲朔迷離，不論是一對一、三腳督、四腳督等各種可能都有；但合作過程意味的是交換與犧牲，未來藍白兩黨之間要怎麼談？談不談得下去？牽扯到現實利益就存在諸多變數，民進黨應該嚴陣以待各種可能，持續提出最好的政策爭取人民認同。

市黨部主委潘新傳指出，2024這場選舉對台灣非常重要，不只是影響台灣前途、子孫幸福，更是民主體制是否能夠延續至關重要的選戰，需要借助大家的力量，團結一致讓總統大贏、立委全壘打、政黨票堅定支持民進黨讓國會過半，懇請大家全力幫忙，因為「多一點過半的機會，台灣就更安全」。