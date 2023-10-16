中國新一代096型彈道導彈核潛艇的發展引起國際間廣泛關注，美國海軍戰爭學院的報告指出，最新096核潛艇在降噪、隱身、推進、武器等方面有所突破，並在人工智慧方面處於領先地位。分析人士表示，中共這款核潛艇服役意味著美中的戰場不會只在西太平洋，美國本土也可能會成為戰場。

《美國之音》報導說，美國海軍戰爭學院的中國海事研究所最近的2期報告都聚焦在中國潛艇的技術發展，報告指出，中國自第一艘091型核潛艇服役近至今50年後，終於即將生產世界一流核動力潛艇。這代表中國的核力量正逐步邁向與美國平衡，中國將具有第2擊核反擊的能力，一旦美中爆發戰爭，美國本土很可能成為戰場。

報告說，中國新一代核潛艇指的是第3代的095型和096型。根據中國核潛艇的命名邏輯，尾數為單數的1、3、5是以魚雷為主要武器的核動力攻擊潛艇，尾數為2、4、6的是以彈道導彈為主、魚雷為輔的核動力彈道導彈潛艇。因此095型廣泛被認為是新型核攻擊潛艇，096型為新型彈道導彈核潛艇。而為了因應戰術佈署的多元任務，通常都是成對的建造。

美國海軍戰爭學院的報告表示，095、096型潛艇改善了過去長久以來中共潛艇噪音過大的致命缺點，在推進、感測器和武器方面都有重大進展。即使後期有部分技術來自俄羅斯，但對中國自製潛艇來說仍然是一大突破。

報告認為，若成功實現，096型核彈道潛艇在推進、感測器和武器方面有可能與俄羅斯的多爾戈魯基號（Yury Dolgorukiy）彈道導彈核潛艇相媲美，但在靜音方面更像俄羅斯改良型的阿庫拉I型（Akula）核潛艇。095型可能配備泵浦噴射推進器、自由浮動水準筏、混合推進系統以及12至18個單元的垂直發射系統管，可以容納反艦和對地攻擊巡航導彈。報告說，095型和096型的推出將對美國海底安全產生深遠影響。

《路透》日前曾報導說，有越來越多的證據表明， 096型核潛艇有望在未來10年內服役，將首次對美國及其盟國追蹤潛艇的努力構成挑戰。美國海軍情報分析師表示，096型潛艇將成為美國的一場噩夢，因為它們將非常難以被偵搜發現，能將使中國的核力量開始跟美國並駕齊驅。

台灣海軍退役軍官、台灣戰略研究學會副秘書長常漢青受訪時表示，所謂「噩夢」是因為096型核潛艇具有第2擊核彈道導彈的反擊能力，這是美國擔憂的。他說，中國潛射彈道導彈目前以巨浪-2型為主，巨浪-3型的射程估計超過1.2萬公里，可以攜帶單個或者多個核彈頭。有軍事分析家預估096型核潛艇有望在10年內服役，但五角大廈把時間表調得更快，預計在7年內就會執行任務。

美海軍戰爭學院報告說，中國自製潛艇的弱點主要跟推進系統和靜音技術有關，但中國可能已經在一些未來潛力巨大的領域處於領先地位，比如人工智慧應用、態勢感知的資料開發，以及為潛艇指揮官的戰術決策提供人工智慧支援。