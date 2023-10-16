日本老牌歌手谷村新司的經紀公司今天表示，谷村新司於10月8日逝世，享壽74歲。他的名曲「昴」、「冬的稻妻」最廣為人知，他也替山口百惠寫了名曲「啟程的好日子」，在華語圈廣為傳唱。
谷村今年3月因為急性腸炎接受手術並入院治療，他和堀内孝雄、矢澤透組成的3人組合「艾麗斯」因此推遲全國巡演，如今傳出他逝世消息。
日本演藝圈今年有多名元老級音樂人離世。今年1月，曾擔任日本「黃色魔術交響樂團」（YMO）鼓手，且在其他樂團等表現活躍的音樂人高橋幸宏，以及搖滾樂團Sheena & The Rokkets的鮎川誠相繼離世。4月初傳出，與癌症奮鬥多年的音樂大師坂本龍一於3月28日在東京都內一家醫院病逝，享壽71歲。
據音樂界人士透露，谷村一直在與病魔作鬥爭，「目標是明年以艾麗斯的身份登上舞台，但他的病情卻日漸惡化」，如今傳出不幸病逝。
谷村1948年出生於大阪，他在高中時期組建樂團，1968年19歲時出道。1971年，他與堀内孝雄、矢澤透組成「艾麗斯」，初期並未走紅，直到谷村新司在廣播節目擔任DJ打響知名度後，才獲得人氣。
谷村的名曲包括「昴」、「冬的稻妻」等，其中「昴」的作曲淵源因為與黑龍江省有關，他因此多次受邀參加中日友好演出，並被改編為鳳飛飛的「另一種鄉愁」。
他也替不少知名歌手寫歌，例如山口百惠。其中，「啟程的好日子」被日本國有鐵道用於宣傳鐵道旅遊而廣為人知，並被無數歌手翻唱，谷村新司也於1990年NHK紅白歌唱大賽獻唱他本人的版本。
谷村在2004年被中國上海音樂學院聘用為教授，也曾參加中國歌手毛寧的專輯製作。
谷村出道55年來持續歌手生涯，今年是首次因為患病而長時間休養。
相關人士表示，谷村新司一直以來身體都不錯，沒有什麼大病，6年前68歲時，才又拿到了22歲前往美國後失效就沒有補發的駕照，還說想要考大型車駕照，對生活充滿熱情。
每年夏天8月底的慈善活動「24小時電視」節目「愛心救地球」，總會響起加山雄三與谷村新司合唱的名曲「故鄉」，但隨著加山去年引退、谷村離世，將成為絕響。（編輯：陳承功）1121016
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