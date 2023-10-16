高雄鳳山陸軍官校、岡山空軍官校於2021年8月陸續發生食物中毒事件，高雄市衛生局獲報後前往查驗，發現食品不潔，菜餚檢出沙門氏菌、大腸桿菌等陽性反應。承包烹製餐點的梓官漁會理事長蕭清山犯食品衛生管理法的違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，他坦承管控食品不當，法官判處他徒刑6月，可易科罰金，緩刑兩年，並支付國庫8萬元。

梓官區漁會於去年8月承攬兩官校的餐點，漁會員工先於去年8月17日到陸軍官校烹調食物時將染有大腸桿菌、仙人掌桿菌等食材製成餐點供該校師生食用，導致部分學生陸續發生腹瀉、嘔吐及發燒等症狀。高市衛生局在「培根炒蛋」檢出大腸桿菌（ETEC）陽性反應，「紅絲炒油菜」、「麻辣雞腿」等菜餚檢出仙人掌桿菌陽性反應。

該漁會員工於去年8月25日到岡山空軍官校烹調食物時，將染有沙門氏菌食材製成餐點供該校師生食用，導致部分學生發生噁心、腹瀉等症狀。高雄市政府衛生局獲通後前往稽查，發現「蝦仁炒蛋」檢出沙門氏菌陽性反應，另採驗該校學生等檢體，其中60人均檢出沙門氏菌陽性反應。

梓官漁會理事長蕭清山在橋頭地院調查時坦承管控食物不當導致兩官校學生食物中毒，且他已經付給食物中毒的官校學生醫療費用，橋頭地院簡易庭認為蕭清山犯了兩項違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪，共處徒刑6月，可易科罰金，緩刑兩年，並支付國庫8萬元。