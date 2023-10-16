Global Mall首波周年慶自5日起開跑至今，透過高回饋及雙十連假帶動下，業績較去年周年慶同期成長超過10%。業者分析，後疫情時代餐飲成為吸客利器之一，餐飲整體業績也在這波檔期中大幅攀升，成長近20%。不僅首度推餐飲滿額贈，更祭餐飲新櫃及快閃店，周年慶期間共計5家餐飲新櫃登場，包括大河牧場漢堡排專売、好滴咖啡、大阪王將、一風堂、愛爾蘭瘋薯；此外新北中和再加碼引進北中南三大爆紅美食快閃，包括週末炸雞俱樂部、Ivorish、Celebrate BBQ聯手獨家打造風格露營車；南港車站則有IG爆紅的「九州鬆餅瓦芙」快閃。

Global Mall限時多家快閃美食，新北中和繼去年引進台北超人氣的「週末炸雞俱樂部」引起話題，今年再加碼一口氣引進北中南三大爆紅美食，除了潮味台式炸雞「週末炸雞俱樂部」之外，還有東京超⼈氣法式吐司「Ivorish」、以及⾼雄神秘煙燻品牌「Celebrate BBQ 慶祝燒烤」，即起至10月29日於1樓戶外以風格露營車形式現身，並帶來多款限定口味拉麵、炸雞及煙燻美食、法式吐司，不用南北奔波，一站就品嘗。

去年快閃Global Mall新北中和的「週末炸雞俱樂部」以拉麵及炸雞掀起夜間拉麵店風潮，開店前排隊達近百人，快閃期間限量供應共賣出3千碗拉麵，今年再度回歸快閃，帶來炸雞拉麵進階版，原本只能在該店的台中店才吃得到的台式「金華雞白湯系拉麵」，首次於北部登場，⾦華雞⽩湯系拉麵不走日系風味，而是以老⺟雞湯為本味，搭配⾦華火腿、⼩⿂乾、香菇、⼤蒜、雞⼤骨等慢煮而成，並添加台灣百年醬油廠醬油與特製香料油，台式風味十足，再放上獨有的「極嫩啤酒炸雞」顛覆拉麵的想像與口感。

Global Mall南港車站「大河牧場漢堡排專売」全新開幕，主打和風洋食漢堡排定食。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

南港車站店B1共引進兩大餐飲新櫃，大走輕食、異國風，近期皆已開幕，米塔集團旗下全新品牌「大河牧場漢堡排專売」主打和風洋食漢堡排定食，Ｑ彈鮮嫩肉質搭配8種獨特創新醬汁，無論是明太子、青醬、泰式紅咖哩、日式照燒或是秘醬麻辣等，讓人食慾大開。而高人氣的「好滴咖啡」繼百貨首店進駐板橋車站客人源源不斷，北市百貨首店則選擇進軍南港車站B1，店內裝潢以木質設計搭配清新綠葉盆栽，彷彿置身森林中，同時也設置對外窗高腳椅用餐區，為客人營造舒適悠閒的用餐氛圍，適合獨享或4~6人共享聚餐，經典義大利麵、燉飯、三明治及招牌人氣可拿滋、港式滴蛋仔等都能一次吃到。

Global Mall板橋車站引進日本拉麵連鎖品牌「一風堂」，近期全新登場。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

板橋車站店則有日本拉麵連鎖品牌「一風堂」進駐B1美食街，無論是原味豚骨高湯「白丸」、添加香油和辣味噌的「赤丸」或是「辣肉味噌」等招牌拉麵，還有章魚燒、日式醬油糰子通通吃得到，店內裝潢更結合了日本傳統特色，選用日本純手工打造的和紙與日本武士頭盔營造濃厚日式意象。歡慶開幕，即日起至120日推出消費滿888元贈限量唐揚炸雞(小)兌換券。

桃園A19近期3樓則引進「愛爾蘭瘋薯」桃園百貨首店，推出必吃具多種沾醬的薯條、漢堡、熱狗堡及炸物，同時設有外帶及內用座席，最適合看棒球賽前或下班後聚餐。新左營車站則為「大阪王將」進駐2樓，帶來人氣經典美食，從燒餃子、天津飯到炙燒五目炒飯等，同步也能品嚐到多款新品，包括海老蝦炸牡蠣天津飯、XO干貝醬五目炒飯，以及新品雙人餐，海老蝦炸牡蠣雙人餐、XO干貝醬炒飯雙人餐，一開幕即成為旅客搭車前大享飽足美食的新去處。

Global Mall南港車站也有「九州鬆餅瓦芙」快閃，推限定款「栗子瓦芙」推薦價100元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

此外，Global Mall南港車站加碼引進IG爆紅的「九州鬆餅瓦芙」快閃，即日起至31日於B1登場，主打以100%日本九州產七種天然穀物，全產品採用上等原料及手工製作，口感紮實帶有穀物香氣，精緻小巧外帶便利，更是吸引拍照打卡的特色，更適合搭車前、上下班或下午茶購買享用。本次快閃店不僅帶來六款經典熱銷口味，包括經典七榖原味、皇家伯爵紅茶、極上醇抹茶、煙燻海鹽乾酪、義大利柑桔、雙濃巧克力，推薦價65元起，更加碼推出南港車站獨家限定「栗子瓦芙」推薦價100元、「栗子蒙布朗瓦芙塔」推薦價180元。歡慶快閃，推三大好康，任選優惠買五送一、熱銷指定三款組合優惠價205元(原價225元)，搭配指定茶飲享組合優惠價。