南投縣中寮土地公廟石龍宮因提供免費泡麵聞名，更是全台唯一24小時營業的宮廟，沒想到近日抖音流傳一部影片，一位黑衣男子在石龍宮內慶生時，竟直接吹襲光明燈的蠟燭，消息曝光後引發砲轟。對此，石龍宮回應，事發後宮廟已聯繫上當事人，並透露黑衣男是當地人、已向其和家中長輩告知此舉恐冒犯神明，但念及年輕人不懂事，未多作追究。

抖音畫面中可以看到，黑衣男表示當天是他20歲生日，感謝同行友人共襄盛舉，許願希望大家身體健康、平安快樂後，黑衣男就試著吹襲光明燈的燭火，同時現場也響起一陣嘻笑聲。

對此，許多網友紛紛開罵，「好玩嗎？」、「光明燈都不光明了」、「空安（腦性麻痺、智X之意）就是說你這種的」、「吹襲人家的燈自己小心一點，希望你明年的生日還能看到你」、「這個不太好笑」；黑衣男則說明，其實他吹的是自己點的光明燈，他祈福時也有寫著生日蠟燭，「而且也沒熄滅」。

對此，石龍宮出面回應，該名黑衣男是當地人，事發後廟方已聯繫上對方和家中長輩，告知此舉不妥、恐冒犯神明，不過念及年輕人不懂事，因此不會多作追究，不過未來會再加強宣導。