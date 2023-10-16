火腿隊16日為U18世界盃中華隊王牌投手孫易磊舉辦加盟記者會，以育成球員起步，力拚盡快轉為「支配下」球員和升上一軍，事實上這段時間不只火腿隊對孫易磊有興趣，也有美職球隊願意挪用後年額度並開出不錯的價碼，最後決定往日本發展的最大關鍵就在於球團對家人的照顧條件也非常好。

總經理稻葉篤紀今天為孫易磊披上育成球員的「196」號球衣並戴上球帽，也提到火腿球團國際部球探從孫易磊高二時就開始注意他，今年他也親自來台看孫易磊比賽，看到他在短短1年多的時間內球速提升感到驚艷。

在確定與火腿隊簽約前，也有多支美、日職球隊對孫易磊感興趣，孫易磊說：「不太清楚確切球隊數字，但應該有6、7隊。」他表示，選擇火腿的原因，除了對自己未來規劃外，也對家人的照顧條件都非常好，自己也不排斥日職，也很喜歡日本的環境，但他也說到，自己遠程的夢想仍是大聯盟。

稻葉篤紀認為，能夠在眾多爭取者中脫穎而出不會只有單一理由，是很多原因綜合起來，他提到火腿隊曾有陽岱鋼、王柏融等台灣好手，對育成也有一套計畫，父母親也認為去日本很近，也有安排他們能到日本去看兒子，這對父母來說應該是會比較安心。

過去孫易磊在投、打都有不錯表現，確定旅日後預計會先以投手為主，但也不會因此就放棄「二刀流」，孫易磊說：「球團有說如果有機會的話也會讓我繼續打，但當投手應該是可以比較快升上一軍，所以先上一軍後再討論看看打擊的部分，稻葉也有看過我打擊的影片，覺得還不錯。」