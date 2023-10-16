黃男州表示，雖然以巴衝突的中東變數，難免對金融市場有影響，但金融業目前對台灣經濟的預估比上半年樂觀是必然的。因為金融是大景氣的循環股，當景氣變好的時候，金融整體的放款量就會增加，因此，玉山銀行對下半年放款量增加預估不變，依然樂觀。

黃男州指出，至於台灣銀行業的以巴曝險是非常低，而玉山銀行更是只有一點點，這並不影響大局，一則曝險量少，二則雖說以色列經濟有動盪，但並不會影響到債信和企業變動。玉山也會持續關注後續發展。目前台灣壽險業者對以巴的曝險是較高的，但從以色列的國力和經濟發展的狀況和債信，並不致於對金融業產生太大衝擊，我自己的看法是比較樂觀。

黃男州指出，以巴衝突的確是金融市場的變數，大家現在關切的是以色列真的會進入加薩走廊嗎？加薩走廊尚有200多萬的巴勒斯坦人，基於人道精神，這些人又該如何處理？這是世界很大的議題，也是以色列和巴基斯坦之間恩怨情節幾十年來的另一個岔路點，大家很期待雙方能彼此克制，不要有太多死傷發生，若引發更大的戰爭可能對世界局勢的動盪性會更大。