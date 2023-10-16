周一香港恆生綜合指數收市下跌173.09點或0.97%，為17640.36點。國企股(H股)跌1.1%，為6050點。科技指數跌1.8%，為3812點。
周一交易所成交金額僅737.9億港元。
在那斯達克下跌之下，重要的科技股集體下跌，騰訊、快手、阿里巴巴皆跌逾1%，百度跌逾2%。
多數的旅遊股下跌，中國中兔跌超過3%。
內房股集體下跌。
由於對中國需求前景的樂觀信心，煤炭股逆勢上漲1.6%，蒙古焦煤漲逾5%。
油氣股也小幅上漲0.1%。三桶油表現持穩。
美股上周五漲跌互見，反映中概股的金龍中國指數上周五連跌第二天；加上目前以巴衝突有升級趨勢，投資人趨向謹慎。
周一香港恆生綜合指數收市下跌173.09點或0.97%，為17640.36點。國企股(H股)跌1.1%，為6050點。科技指數跌1.8%，為3812點。
周一交易所成交金額僅737.9億港元。
在那斯達克下跌之下，重要的科技股集體下跌，騰訊、快手、阿里巴巴皆跌逾1%，百度跌逾2%。
多數的旅遊股下跌，中國中兔跌超過3%。
內房股集體下跌。
由於對中國需求前景的樂觀信心，煤炭股逆勢上漲1.6%，蒙古焦煤漲逾5%。
油氣股也小幅上漲0.1%。三桶油表現持穩。
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