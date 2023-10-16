基泰建設「基泰大直」建案施工造成鄰房坍塌毀損案，檢廉繼上月搜索約談監造建築師王德生、基泰工程部副理邱丞鴻、及營造商福益營造工地主任張博翔3人後，台北地檢署今再指揮廉政署兵分8路搜索，約談基泰規劃部姜姓專員、陳姓財務顧問，替基泰跑照的黃姓業者3人。

基泰建設「基泰大直」9月7日晚間因建案施工造成鄰房坍塌毀損，總計影響197戶、367人，由於當地住戶因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，早自半年多前就向北市府陳情，北市都發局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，引發議論。北檢分案指揮廉政署蒐證偵辦。

檢廉9月12日向基泰建設調閱起造及監測資料等建案資料，翌日先以證人約談張博翔、邱丞鴻2人後請回。但檢廉查出，曾待過北市建管處，的建案監造人建築師王德生，與福益營造工地主任張博翔，自今年4月起至9月初多次未至工地實地勘察，明知工地已有下陷情形，且鄰屋發生龜裂、漏水，卻在文件上勾選「鄰損與施工無關」。

另王德生與基泰工程部副理邱丞鴻，明知工地監測數據超過警戒值已達停工標準，卻變造不實資料讓監測數據，在形式上未超過警戒值，矇混北市府繼續施工，涉嫌《刑法》違背建築術成規罪、行使業務登載不實文書罪。

北檢9月22日指揮廉政署與20多名北檢檢察事務官兵分10路搜索基泰建設、建築師事務所、涉案人住居所等地，並約談王德生、邱丞鴻、張博翔3名被告，廉政署訊後將3人移送北檢複訊。檢察官訊後今諭令王德生交保60萬元，邱丞鴻、張博翔交保25萬、10萬元。