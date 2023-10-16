不少研究認為，適度的性行為有助於人體分泌催產素、腦內啡與血清素等荷爾蒙，達到更好的心理健康。如今《The Journal of Sex Research》刊載文獻更表明，進行性活動與體驗性快感，可能會對老年人的認知功能產生重大影響；而解決「性健康」問題，可能是促進晚年認知健康的關鍵因素。

●性行為有助於提升認知功能？ 研究：3指標增加效果顯著！

為了研究性行為和認知健康之間的聯繫，美國荷普學院社會學博士Shannon Shen招募1,683名受試者，年齡均為62歲以上中老年人。受試者的認知功能數據獲得完整保存，並且具有已婚、同居的法定伴侶，或者處於浪漫關係中的性伴侶。

Shen使用蒙特婁認知檢測（MoCA-SA）評估受試者的認知功能，用以進一步探討伴侶性行為的3項指標：性頻率（性行為的頻率）、性愉悅（性活動帶來的愉悅程度）和性滿意度（對性關係的滿意度）。

研究結果顯示，在「性頻率」活躍的75-90歲老年人中，與過去一年沒有性行為者相比，每週至少進行一次性行為，與5年後更好的認知功能有關，這表明性頻率可能對高年齡層有認知益處；另外，對62-74歲者而言，影響認知功能的關鍵因素是「性滿意度」：與那些自認為性經驗不愉快者相比，認為性行為極其愉快和滿意的受試者，也有望在5年後體驗到更好的認知功能。

●性愛話題隨老化逐漸被忽視？ 專家：長者應保持固定性行為

至於性愉悅方面，對於男性而言確實看到5年後認知功能提升的變化，但在女性中沒有觀察到這種聯繫。不過，性滿意度與性頻率的提升，對於提升認知的好處並無性別之分，男性或女性皆能從中受益，並對於預防失智、阿茲海默症等認知問題，具有一定程度的效益。

Shen認為，性是人類經驗中不可或缺的一部分，但其往往會隨著人體老化而逐漸被忽視，且關於性生活的討論也會逐年減少。先前的研究通常關注性活動對身心健康的益處，包括改善情緒、心血管健康和整體幸福感。然而，很少有人關注性品質如何影響老年人的認知功能。

●固定性行為有助提升免疫力？ 研究曝常做愛有望獲得4種好處

事實上，固定發生性行為不只有提升認知的潛力，對提升健康狀況而言也有諸多好處？研究曾指出，伴侶每週至少發生一次性愛，雙方的「幸福感」會顯著提升；另有文獻也表明，每週至少發生1次性行為者，體內的「免疫球蛋白A」（Immunoglobulin A）水平更高，是使人體免受疾病侵害的抗體之一。另外，權威刊物《英國醫學期刊》（BMJ）上的一項研究也發現，與每月僅射精4-7次的男性相比，每月至少射精21次的男性，罹患攝護腺癌的可能性更低。

美國精神疾病權威Carole Lieberman更曾表示，透過接吻、挑逗、性暗示等前戲增加刺激感，有助於提升更多的熱量消耗。例如伴侶間熱情的擁吻，每分鐘可以消耗1-5大卡的熱量；按摩頸部、背部，每小時則可以燃燒約 80 大卡；每次達到性高潮，則能夠額外燃燒 60 到 100 大卡。

縱然性愛對人體的好處看似不少，但過度的性行為仍可能影響人際關係或睡眠，提醒民眾在從事性行為時仍應量力而為，頻率過高或過低的性行為，不僅可能傷害伴侶感情，更有機會導致「性成癮」、影響心理健康。

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