為宣傳10月22日晚間的台北時裝周閉幕大秀，台北市長蔣萬安15日於臉書上傳2張藍色和黑白色的套裝，引起網友熱烈討論，雲林縣長張麗善也稱讚「是被政治耽誤的模特兒」。蔣萬安表示，大寶看到照片後，比較喜歡黑白色套裝，認為很特別。

蔣萬安昨日於臉書上傳2張身穿台北時裝周藍色和黑白色套裝的照片，1天不到吸引1.5萬人按讚、1000多則留言，網友紛紛選出自己的最愛，「黑白明亮輕鬆又時尚」、「深藍那套是看得習慣，且顯得自信自在」、「黑白系列比較好看！可凸顯格調！」和「深色西裝典雅莊重又帥氣」等。

台北市長蔣萬安（右）與雲林縣長張麗善（左）16日在台北市政府，一同透過社群直播宣傳「台灣咖啡節」活動，兩人並體驗手沖咖啡，邀請民眾到雲林古坑感受咖啡生活。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安（右二）與雲林縣長張麗善（左二）16日在台北市政府，一同透過社群直播宣傳「台灣咖啡節」活動，與雲林縣政府農業處長魏勝德（左一）、咖啡品牌創辦人陳俞嘉（右一）一同邀請民眾到雲林古坑感受咖啡生活。（黃世麒攝）

蔣萬安今與張麗善合體宣傳2023台灣咖啡節，現場手沖咖啡、吃播。對於2套套裝，張麗善大讚，蔣萬安穿什麼都好看，「是被政治耽誤的模特兒」，蔣萬安趕緊笑回，沒有、沒有。

蔣萬安說，2套都覺得都不錯，辦公室同仁覺得黑白色套裝很特別，藍色西裝則感覺像是平常會穿的顏色和款式，但可惜大家沒看到搭配的鞋子也很不一樣，可以到台北時裝周現場看全套搭配。

而許多網友湧入留言並給予建議，他表示，大寶看過照片後，覺得黑白色套裝比較特別。也有許多網友認為黑白色系的比較不一樣，文化局長蔡詩萍也覺得比較跳。但有網友則提及，藍色適合他的氣質和風格，都是滿好的建議。至於有網友提到颱風假有些牽強，但都很有趣。

蔣萬安分享，拍照、擺動作實在很專業，當天拍照就有點卡卡，還要靠設計師指導，未來走秀方式也還沒想到，可能要上網看影片學習，

他指出，台北時裝周已舉辦多年，也推廣許多在地優秀設計師，讓優秀的台灣設計師站上國際舞台發光發熱。因此希望台北時裝周持續擴大規模，結合相關領域如音樂、表演藝術和數位科技等，讓台北時裝周更加精彩。