警方引道騎士下匝道。（圖／警方提供）

台北市1名56歲辜姓女騎士，從內湖騎機車要返會松山家中，疑似路況不熟誤闖國道，警方發現後立即協助她引導駛離匝道。

警方表示，內湖分局港墘派出所警員吳增彥日前擔服交整勤務時，於內湖區港墘路與堤頂大道一段路口發現一名機車騎士騎乘機車往國道高速公路汐止五股高架南下匝道路段行駛，員警見狀立即驅車前往，在匝道路段中發現56歲辜姓女機車騎士已停放於路肩，當時正值早上車流較多的高峰時段，匝道車速也較平面道路快，雖然騎士未再繼續騎行，但人站於車流穿梭之國道路肩上，實在險象環生。

辜姓騎士向員警表示自己只是要返回松山區住所，因對路況不熟悉而誤闖國道，員警得知原委後，立即引導駛離匝道，並告知返回住所路線，騎士感謝警方協助安全脫困。

內湖分局呼籲，駕車上路可先確認好行車路線，一旦發現誤上國道，應趕快往右邊停靠路肩，下車走到護欄外待援，絕不可再繼續移動或騎車，以保護自身安全，並且撥打110，由警方協助引導安全離開國道，避免意外發生。