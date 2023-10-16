台東1名11個月大的林姓女嬰，8日因頭部受重創陷入昏迷，由生母和高姓同居人緊急送醫；未料，經醫生檢查發現，女嬰全身多處陳舊傷，疑似遭受虐待，遂依家暴流程通報警方及社會處，然而，女嬰經搶救7天後仍宣告不治，今進行安靈，郭姓生父悲痛萬分。

初步調查，林姓女嬰生母為年僅28歲的單親媽媽，先後有3段婚姻，與第3任丈夫產下1對龍鳳胎後，因感情不睦離異，由於無力養育，曾一度交由社會處短暫收養，直至與現任高姓男友同居後，由2人共同扶養，期間疑似對2嬰施虐，其中，女嬰頭部重傷8日送醫搶救，14日宣告不治，預計明日解剖遺體。

台東1名11個月大的林姓女嬰，8日因頭部受重創陷入昏迷，經搶救7天後仍宣告不治。（女嬰生父提供／蕭嘉蕙台東傳真）

郭姓生父表示，由於受保護令限制，不得探視，因此得知消息時，女兒已在加護病房。

林姓女嬰21日將滿周歲，如今疑遭生母和同居人虐待致死，郭姓生父內心悲痛萬分。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

郭父說，女兒致命傷為顱內出血，全身有多處新舊傷，以及處女膜撕裂傷，兒子現已被緊急安置，且身上同樣有小面積瘀青。

據檢警說法，女嬰生母及高姓同居人對於女嬰傷勢來源避重就輕，辯稱「小孩跌倒」、「撞到桌角」，另在女嬰雙胞胎哥哥身上發現傷痕，檢方依殺人未遂向法院聲明羈押並於9日獲准，將擇期再提訊釐清案情疑點。

眼看女兒21日將滿周歲，如今卻遭前妻和同居人虐待致死，就此天人永隔，郭父內心悲痛萬分。他說，當初因為經濟條件不佳，加上父親罹患癌症，無法撫育雙胞胎，因此申請出養。

郭父今為女兒辦理安靈，葬儀公會前理事長李濂淞得知其家庭貧困，自掏腰包支付喪葬費，郭父除表達感激外，也盼檢警追查真相，還女兒一個公道。

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