台中捷運藍線再成選戰攻防焦點，台中市長盧秀燕今日指出，中捷藍線遭卡多年，呼籲中央「放手吧」。中捷藍線最多只到交通部通過，歷任閣揆都未核定，還點名副總統賴清德任內太忙，擔任行政院長任內也沒核定此路線。對此，行政院長陳建仁16日強調，中央沒有忘記也沒有卡關，但台中市政府提出的綜合規畫案還有很多疑慮需要釐清，還稱盧秀燕「不太了解」。

盧秀燕今天在市議會表示，市府提出的捷運藍線綜合規畫報告，交通部已在今年2月20日審查通過，目前報行政院審查中，現在只等行政院核定。

對此，陳建仁下午出席2023年國家職業安全衛生獎頒獎典禮前受訪指出，盧市長可能不太了解，中央一向相當重視台中捷運藍線，並深深了解藍線是補充台中捷運綠線的不足，能夠使得整個台中路網能夠更加健全，「不但沒有忘記，而且也沒有所謂的卡關這樣的一個事實。」

陳建仁直言，實際上，中央發現台中市政府所提出來的中捷藍線綜合規畫案，還有很多疑慮需要來釐清，包括路線、站體及經費，希望中央和地方能夠繼續積極溝通協調，讓所有議題得到圓滿的解決，使中捷藍線能很快地得到大家認可，使得台中交通更加地便捷，也符合地方民眾的需求。