大同董事長王光祥表示，大同擁有逾70年電力產品製造與系統建置實績，是台灣唯一全系列電力系統設備製造商，多年來集團協助台灣基礎建設及企業數位與能源轉型，將是印尼產業與城市轉型升級最堅強的後盾。

駐台北印尼經濟貿易代表處投資部包習理主任表示，印尼是2017年以來東南亞國家吸引外國直接投資(FDI)總量的第二名，包括台灣、新加坡、中國大陸及日本等國外資投入超過760億美元；從成長趨勢觀之，印尼新首都建設及全國大量的基礎建設與工業投資計劃陸續啟動，所吸引外商投資將超過越南，為東南亞區域最活躍的新興市場。

百年品牌大同在印尼亦有一定的知名度。大同總經理沈柏延表示，大同為台灣能源轉型的先行者，實績遍布全台，在全球邁向2050年碳中和的大潮流下，以集團技術及產品，從發電、變電、輸電、配電、電力電纜、高效節能馬達、發電機等電力設備，到智慧電網、微電網、儲能系統的規劃與建置，及一站式永續淨零能源解決方案，未來可以協助印尼政府及企業能源轉型，包含創能、節能、儲能、用能等微電網整合方案，助攻印尼發展智慧城市與離島相應之大量基礎建設需求。

印尼商務代表團與大同集團未來將就智慧城市、再生能源、資通訊與AI等領域研議相關可能的合作機會。