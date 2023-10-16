龍德新路將延伸至民族路，預計在明年4月前完工通車。（工務局提供／任義宇高雄傳真）

大順一路旁因義享天地、好市多賣場人車多，加上輕軌即將在年底成圓，為紓解大順一路車流，高市府著手進行龍德新路向東延伸計畫，其中最重要跨越愛河龍德新橋橋梁工程，於日前完成鋼橋組立，要拚明年4月前通車。

目前大順一路正進行輕軌工程，其中C25站旁有義享天地、好市多賣場人潮多，加上未來富邦凹子底落成後，預計會造成大順一路車流瓶頸，高雄市府因此決定將龍德新路東延至民族一路，希望藉此緩解大順一路車流。

工務局說明，「龍德新路向東延伸計畫」是將龍德新路拓寬後，延伸至河堤南路串連107期市地重劃區道路到民族一路，其中最重要跨越愛河龍德新橋橋梁工程於9月進行鋼橋主結構吊裝作業，並於日前完成鋼橋組立，整體工程預計在明年4月前完工通車，紓解大順一路車流。

龍德橋採不落墩於河道方式，以保護河道水流順暢，施工過程於上游、下游側處各搭設10公尺寬之鋼便橋，架設2部120噸輪型吊車進行鋼橋吊裝作業。吊裝順序主橋面由A2橋台往A1橋台，拱圈由兩端橋台往中間閉合，以確保施工安全無虞。