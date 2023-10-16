第3屆南投巧克力咖啡節首次單獨舉辦，12大展區展出超過50個在地精品咖啡與巧克力業者產品，假日還有無人機跟藝人演出，白天到晚上都熱鬧。（曾雪蒨攝）

縣長許淑華(中)跟縣議員林儒暘(右)等人大口品嚐比臉大可頌搭咖啡新吃法，對另類組合吃法相當驚艷。（曾雪蒨攝）

南投巧克力咖啡節將在下周五於埔里福興溫泉公園區一連舉行12天。（曾雪蒨攝）

2023南投巧克力咖啡節將於27日起一連12天在埔里福興溫泉公園舉行，活動分12大主題特區，結合超過50家在地精品咖啡、巧克力業者共襄盛舉，活動期間還有卡納赫拉的小動物無人機與煙火秀演出，希望再創南投經濟奇蹟！

南投縣世界茶業博覽會剛圓滿落幕，縣長許淑華16日開心宣布，今年茶博會再破去年1.6億元紀錄，創下1.8億元產值，而原本都跟茶博會合辦的第3屆巧克力咖啡節今年則是首次獨立舉辦，10月27日至11月7日一連12天移師埔里鎮福興溫泉園區舉行，盼繼茶博會後打造另一個南投經濟奇蹟。

許淑華說，茶、咖啡跟巧克力是南投縣很重要的產業之一，前兩年巧克力咖啡節都是在茶業博覽會中推廣，今年首次單獨舉辦，希望透過3.7公頃場地與花海設計，這次活動規劃為嘉年華，活動從早到晚，其中10月28日國姓鄉農會承辦的「千人手沖茶」、以及11月5日「千人烘豆」兩場大活動，透過千人一起烘豆、手沖咖啡，享受美好咖啡時光，提醒大家活動難得，要報名要快！

活動期間主辦單位特別在假日晚間安排重量級歌手演出，包括深受年輕族群喜愛的高爾宣、陳芳語、今年度榮獲最佳演唱組合的脆樂團與冰球樂團等知名卡司輪番上陣，另外10月28日與10月29日、11月4日晚間更加碼卡娜赫拉的小動物無人機及煙火秀，希望打造震撼視覺新體驗。

值得一提的是，許淑華特別提到過去印象都是當甜食品嘗的巧克力，今年巧克力咖啡節中也透過業者巧思，推出巧克力與咖啡創意料理，不但推出「巧克力拌麵」，連提神的咖啡也在咖啡業者結合金都餐廳研發下推出「咖啡土雞湯」，記者會現場還請許淑華與貴賓感受比臉大可頌沾咖啡吃的好滋味，只見品嚐比臉大可頌貴賓臉上露出驚艷的表情，一口接一口，吃到只好由主持人代言「好吃到說不出話來！」

除了好吃好喝的巧克力與咖啡，許淑華特別預告，這次活動再次與卡納赫拉的小動物、藝術家洪易獨家合作，活動期間推出只送不賣的聯名商品，只要民眾到巧咖節現場參加活動，購買滿500元以上產品，就有機會參加抽獎抽出物超所值的獎品，歡迎大家喝完南投好茶，繼續到南投品味手沖咖啡與巧克力的浪漫。