藍白合會前會14日登場，雙方未達共識，民眾黨總統參選人柯文哲更批，國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出很難執行的「開放式民主初選」。台北市長蔣萬安喊話，希望彼此持續溝通，找到共同合作基礎，用智慧朝政黨輪替方向前進。雲林縣長張麗善表示，雙方應該都要以最大誠意做溝通，以成就大我為目標。

蔣萬安指出，雙方開始談之後總是好的開始，且藍白也都認為不會只有1次溝通，用智慧朝向政黨輪替方向前進。還是希望彼此持續溝通，找到共同合作基礎。

張麗善則說，雙方應該都要以最大誠意做溝通，至於呈現最真實民調的方式，要有多方面考量、參考各方意見，民調和類比式投票都有優缺點，最重要是要符合60％以上民眾期待，放棄個人或放棄小我，以成就大我為主要目標，達到政黨輪替。

張麗善也擔憂，採民調方式，可能會有綠營人士故意操作或灌票，讓民調失真，還是希望藍白彼此坐下來好好談。