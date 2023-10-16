義務役役期明年元旦起延長為1年，預估徵集9000多位役男入營，該批役男原規畫編在守備部隊，但因三軍主戰兵力的編現比都不及8成，海軍陸戰隊與陸軍戰鬥部隊都希望爭取補充至戰鬥部隊，因此1年期義務役男上戰場並非不可能。行政院長陳建仁今(16)日強調，義務役兵員仍以守備部隊為主，是否於主戰部隊服役，則看個人專業與意願。

陳建仁下午出席2023年國家職業安全衛生獎頒獎典禮前受訪解釋，所有義務役兵源都是以守備部隊為主，也讓有些人能按照個人專業及志願參加主戰部隊服役。實際上，台灣主戰部隊現有募兵實現率，都達平均實現率的8成以上，中央會努力從質量並重的角度，增加主戰部隊的兵源，我們希望透過努力達成招募和留用這兩個目標。

陳建仁說，他也要讓全國民眾知道，政府一定會盡最大努力來維護台灣安全，更重要是務實維持台海和平和區域穩定，請民眾務必放心。