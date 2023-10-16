Celine岩石灰柔軟牛皮革Heloise手袋，售價12萬元。（Celine提供／黃唯淯台北傳真）

Blackpink泰國成員Lisa在法國登場瘋馬秀表演，她已幾近性感的尺度演出獲得不少好評，也讓人對Lisa為了瘋馬秀付出的訓練給予高度肯定，要理解瘋馬秀對舞者的身型極為苛刻，連舞蹈也得花時間苦練，Lisa也向世人證明自己在Blackpink中並非花瓶角色而已，雖然還是有不少紛擾聲，但她看來是完全不受影響。

除了前些日子出席繼父慶生會大方放送自己光滑額頭外，今次的機場時尚照則改以「包緊緊」的造型現身，頭上的毛帽和大口罩幾乎把整張臉都遮光了，要不是她手上提的是Celine全新Heloise皮質棕色洩漏天機，不然這一身造型恐怕走到海關都沒人意識到她是Lisa。

而這次的大功臣Celine Heloise亦是全新設計，袋身上有經典的Triomphe標誌浮雕，外部為經典小牛皮，內部則為麂皮設計，並以巴黎的夜色為發想靈感，帶來棕色、月光色和岩石灰色，另有發售Triomphe印花帆布版本。