詹懷雲喜愛Boss全新一季的廓形剪裁，並直嚷下次要再多試試。Boss駝色長風衣，價格店洽；千鳥紋外套，售價1萬9900元；白色T恤，售價4400元、黑色長褲，售價8900元。（JOJ Photo攝／黃唯淯台北傳真）

邱以太特別愛飛行夾克，輕鬆好搭是自己最喜歡的理由。Boss駝色徽章裝飾外套、駝色襯衫、駝色長褲，均價格店洽。（JOJ Photo攝／黃唯淯台北傳真）

邱以太特別愛飛行夾克，輕鬆好搭是自己最喜歡的理由。Boss駝色徽章裝飾外套、駝色襯衫、駝色長褲，均價格店洽。（JOJ Photo攝／黃唯淯台北傳真）

Boss褐色小羊皮夾克，售價4萬8400元。（Boss提供／黃唯淯台北傳真）

Boss黑色連帽皮革夾克，售價3萬4900元。（Boss提供／黃唯淯台北傳真）

Boss黑色再生皮革後背包，售價1萬4400元。（Boss提供／黃唯淯台北傳真）

Boss千鳥格紋連帽運動衫，售價1萬900元。（Boss提供／黃唯淯台北傳真）

Boss駝色皮革運動鞋，售價8900元。（Boss提供／黃唯淯台北傳真）

《成功補習班》是藍正龍第二部個人執導作品，劇中忠實呈現了1994年，也就是導演自己高中時期的青春歲月，片中飾演青春歲月的邱以太、詹懷雲、巫建和和小志老師也被視為片中最重要的靈魂角色，而這次詹懷雲和邱以太也現身攝影棚拍攝時尚專題，問他們拍這部電影最難忘的回憶時，詹懷雲率先發難：「我被導演告誡不能一直吃，不然會不連戲。」

本想追問拍戲壓力這麼大一直吃？他幽幽的補了一刀：「為了演活屁孩在補習班打混的感覺，有一幕我在上課偷吃泡麵，結果那一顆鏡頭我拍了九次，意思就是我吃了九次泡麵。」旁邊的邱以太直說這太輕鬆，因為他在選角時被藍正龍要求對鏡頭表演打公共電話、吃麵線還有在海邊失戀的感覺，他笑說要在空無一物的房間即興表演簡直壓力山大，好險最後導演滿意點頭才過關。

雖然脫下戲服，兩人在拍攝現場都還成熟穩重，但童心那面卻時刻都看的到，如同電影中三劍客時不時想展露出自己最帥的那面，好奇問他們心中最帥的角色應該是長怎樣？邱以太就向我們展示他最喜歡的背包吊飾，《火影忍者》中第三代火影波風湊的苦無；詹懷雲也透露自己最愛的角色是《咒術廻戰》的五條悟，看來男生不管到了幾歲都有自己最愛的角色範本；而拍攝當日身上穿的Boss服裝，也讓他們覺得自己又更是帥出新高度。邱以太就非常喜歡自己身上的飛行夾克設計，認為穿搭性極高；詹懷雲則認為風衣與千鳥格夾克的搭配反而挺酷的，是值得一試的造型。

Boss本季以「CorpCore」為主題，重塑Boss以現代視角重現經典風格的設計手段。充滿正裝剪裁的設計風格與經典印花合而為一，卻又融入些許未來科技感；俐落剪裁的廓形結構在視覺上帶來迷人修身設計，加上品牌的高性能面料，打造出迷人又優雅的全新Boss 2023秋冬作品。