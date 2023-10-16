大型徵才活動來了！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，10月18、25日陸續在苗栗縣竹南科學園區就業服務台、苗栗就業中心，舉辦徵才活動，其中，18日場次，台積電大舉釋出全年、全國不分區6000名職缺，桃竹苗分署歡迎大家踴躍參與求職。

18日徵才活動，將從早上9點到下午1點，在竹南科就業服務台（竹南鎮科研路36號2樓）登場，參加廠商包括台積電、京元電子、鼎元光電、平順混凝土、京鼎精密、尚順開發、超豐電子、望隼科技、上莊、康普材料、大潤發、義為、加和紙業、上森景觀、信紘科技等廠商。

桃竹苗分署指出，台積電因應業務成長與技術開發需求大舉徵才，職缺包括技術員、模組副工程師、製程工程師、智慧製造工程師、設備工程師及製程整合工程師，將提供全國不分地區、全年6000名職缺。

參加徵才15家廠商職缺多元，超過6成高中職學歷即可應徵、平均薪資上看4萬元以上，其中，尚順君樂飯店的房務員職缺成功錄取後，除保障底薪外，可申請專案缺工就業獎勵，每月最高可領1萬元就業獎勵金，最長12個月。

另外，10月25日場次，將從上午9點至下午1點，在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）登場，京元電子、冠軍建材、富田電機、太平洋醫材、實耐格、宏業電化、宸鼎生物、中榮紡織、力積電、樂菩長照、家樂福苗栗店、中興保全、四維清潔、泰安觀止，及全國高爾夫等15家廠商辦理徵才，共350個工作機會。

桃竹苗分署指出，2場徵才活動，民眾應徵2家以上廠商，即可獲得精美面試禮，現場並設苗栗地區餐飲業及旅宿業疫後缺工就業專區，專人提供服務，符合條件者，可享每月6000至1萬元的就業獎勵金。

桃竹苗分署長林淑媛提醒，牢記求職防騙教戰守則，做好三要準備，包括面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同；檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料；檢視自己要應徵什麼行業、職務。應徵時堅守「七不原則」，不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。