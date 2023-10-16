中興大學環境工程學系教授盧明俊團隊研發「流體化床均質結晶回收廢水中重金屬」技術，可在常溫常壓下以控制操作流程，形成均質高純度之結晶粒，去除廢水中重金屬，落實流體化床結晶技術兼具汙染物去除與回收再利用的優勢，高品質結晶粒可回收做為各種製程原料，因此獲得2023年國科會未來科技獎。

教授盧明俊表示，以往去除重金屬技術，包括，化學混凝、離子交換樹脂法、吸附法、流體化床異質結晶及電解回收法等技術。目前仍以化學混凝為主，藉由加入鹼液調整適當的PH值，與重金屬離子反應形成固體析出溶液，並配合添加高分子絮凝劑，以共沉澱的機制來達到除重金屬的目的。

盧明俊說，化學混凝沉澱雖操作簡單且除重金屬效果佳，但在除重金屬過程中需添加大量藥劑，產生的固體廢棄物含水率高，固體純度低，後續處理所需費用高。離子交換樹脂法與吸附法，最終仍有處理濃縮廢液及吸附材的問題，電解回收法則無法處理低濃度及大量重金屬廢水。

盧明俊指出，傳統上，流體化床技術仍以添加擔體之流體化床異質結晶技術，用於處理金屬離子，所添加擔體（屬於異質成核的程序)，如矽砂、磚粉做為晶種，異質結晶技術雖可降低成核驅動力，但生成非均質成份之結晶顆粒，晶核與殼(結晶物)之元素成分迥異，降低結晶產物純度，對流體化床技術生成之產物回收再利用造成阻礙。

「流體化床均質結晶回收廢水中重金屬」技術，應用於處理含重金屬廢水，其均質成核之流體化床結晶技術，以控制操作流程使晶核自生於流體化床中，藉由自生之晶核逐漸長大結晶，形成均質單純成分之結晶物，有效去除廢水中重金屬與無機鹽類，落實流體化床結晶技術兼具汙染物去除與回收再利用之處理優勢。

「流體化床均質結晶回收廢水中重金屬」技術，去除水中之重金屬離子，且獲得之結晶物含水率僅有5％，即使是當做廢棄處理也可以節省60％ 左右之汙泥處理費用，產生的結晶物純度高，可回收再利用。設備建造費僅以往3分之1，較傳統產生的汙泥換算每噸減少近300公斤二氧化碳排放。