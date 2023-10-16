俗話說小賭怡情大賭傷身。一位男子近日分享，他的高中同學現在還在就讀大學，卻已欠下上百萬負債，原因竟是同學沉迷網路賭博，甚至為此不惜簽本票狂借錢，同學媽媽得知此事後，只說同學已滿20歲、自己不是監護人，「他欠錢麻煩你直接找他要」，形同放棄兒子，消息曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，同學因為一開始轉了點錢，開始沉迷博弈網站，以為自己變成賭神，不過同學輸錢後並未就此罷手，反而還開始簽本票借錢賭博，「現在負債超過7位數」。

原PO指出，同學欠了其他友人一筆錢，聲稱媽媽會出面幫忙償還，不過他們聯繫上同學媽媽，希望對方勸兒子戒賭時，同學媽媽相當果決的切割，「我兒子20歲了，法律上我已經不是他的監護人了，他欠錢麻煩你直接找他要，因為我沒欠你」。

對此，許多網友紛紛回應，「撿角了，連本票都簽了，以後只能打臨工過日子了」、「媽媽是對的，成年了～要對自己負責，不要造成家人的困擾」、「我以前就是這樣走過來的，當志願役的時候好賭，贏了一點甜頭當自己賭神～開始越玩越大，醒過來的時候發現輸了2百萬，動用了退伍要去學飛行的預備金才搞定這筆債」。