大陸女星鍾楚曦長相與歌手蕭敬騰神似，有「女版蕭敬騰」的封號，在演藝圈打滾多年，被名導演馮小剛相中出演電影《芳華》後逐漸走紅，且憑藉《芳華》一角獲54屆金馬獎最佳新演員的提名；近日她在節目上自曝曾在七夕被男友提分手，讓她在陽台崩潰暴哭。

大陸女星30歲鐘楚曦憑藉馮小剛執導電影《芳華》嶄露頭角，後續搭上成龍合作喜劇電影《神探蒲松齡》，接著參演《迷航崑崙墟》、《脫單告急》、《寵愛》、《蕎麥瘋長》等等影視作品；近日她在節目中提及一段感情經歷，坦言：「有一次人家在七夕的時候跟我分手，人家可能就不在乎吧」，她表示當時剛拍戲沒多久，那天正好媽媽來探班，她晚上下戲後準備收工，回去的路上收到對方傳來的分手訊息，她立刻打電話過去問，對方態度非常堅決說「不想談戀愛了」，讓鍾楚曦崩潰到蹲在陽台上哭，結果半年後鍾楚曦就發現對方已經有了新伴侶。

淒慘的戀愛經歷讓網友紛紛留言：「會不會是不想花錢買禮物了」、「鐘楚曦真是不像被分手的人」。不過鍾楚曦的緋聞對象幾乎都是娛樂圈的帥哥，據傳鍾楚曦和李現曾在學生時期戀愛，兩人是異地戀，李現只要有空就會坐火車去見鍾楚曦，後來李現在節目提到某任女友分手原因，表示對方想要名牌包，但當時經濟能力無法達到女友要求，因此分手，雖然未指名道姓，仍有許多人認為李現說的就是鍾楚曦。近期鍾楚曦被陸媒拍到和《封神第一部：朝歌風雲》男星侯雯元互動親密疑似熱戀，雙方皆未回應，不少網友則調侃鍾楚曦的歷任男友都是娛樂圈帥哥，眼光非常好。