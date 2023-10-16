以色列對加薩地區連夜的砲火攻擊，當地居民說，這是九天的軍事衝突當中最嚴重的一次。

此前兩名埃及消息人士指出，隨著加薩的人道危機爆發，以色列已經同意停止對加薩南部地區的轟炸。他們說，由埃及控制的拉法(Rafah)邊境口岸預計會重新開放，並允許持有外國護照者離開。

但是以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)的辦公室最新發表聲明，指目前沒有停戰，以換取人道援助和外國人撤離的計畫。

以色列軍方和美國駐以色列大使館均未發表評論，而哈馬斯(Hamas)官員也沒有證實任何的停火協定。自一周前攻擊平民以來，哈瑪斯至今一直對以色列發射火箭彈。

以色列對加薩地區進行全面封鎖，糧食短缺。而拉法過境點的局勢仍然不明朗，這也是唯一一個不受以色列控制的出入境地點。

目前來自幾個國家的數百噸援助物資，已在埃及停留數日，等待雙方達成安全協議，將物資安全地運抵加薩，並讓持有外國護照人士通過拉法過境點，安全撤離。

埃及同時也表示，轟炸已經使得過境點無法使用。

美國已經通知加薩公民，靠近拉法，以便讓他們可以安全地撤離。美國政府估計，加薩地區擁有雙重國籍的巴勒斯坦裔美國人，約有500至600人。