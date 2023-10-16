Profet AI共同創辦人暨執行長黃建豪指出，Profet AI上半年營收與去年同期相比成長近9成，客戶產業版圖也持續擴張，目前產業別已累積至14類，不僅首度打入循環經濟與回收產業、建築行業，紡織業供應鏈也全面囊括。

在海外巿場方面，大陸合資公司艾杰達在上半年成功獲得紡織與食品等產業龍頭客戶，成長快速。隨著全球企業透過AI增加供應鏈韌性、提高生產效率與AI人才的需求日益增加，ProfetAI將再加速拓展海外市場步伐。

此次Profet AI與馬來西亞Macrovention及美國IOT平台大廠Litmus首度攜手，共同推出針對東南亞企業量身打造的「Everyday AI」解決方案，協助企業實現產業轉型。該方案涵蓋AI應用的全生命週期，為當地企業提供了一站式解決方案。

Profet AI在9月也正式與泰國AMPOS成為合作夥伴，進軍泰國巿場，雙方的合作將結合Profet AI No-code 平台與標準化流程以及深度產業領域經驗，加上AMPOS強大在地資源，將能為泰國製造業的AI應用挹注更多助力，協助泰國製造業AI應用升級。

Profet AI積極開拓日本夥伴關係，除目前兩家合作夥伴，經銷廠商也陸續增加中。除上半年前進汽車製造大城愛知縣參加「Accelerate Aichi by 500 Global」海外新創計畫、 深入製造業大本營名古屋獲選軟銀子公司Station Ai所舉辦的「Prestaition Ai」計畫之外，也參與製造業DX展（Tokyo）、AI expo展等大型展會，同時至福岡參與九州最大加速器StartupGoGo的「The pitch」競賽，並協同台灣的國家發展委員會前往東京參加「Together，Go Big 日本台灣新創高峰會」，與日本新創深度交流，探索合作的可能。