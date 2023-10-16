華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長（右）書寫曉雲導師法語贈與現場師生。（華梵大學提供）

華梵大學創辦人曉雲導師禪寂19週年，華梵大學15日舉行生命教育觀專題演講茶席活動，分享創辦人創校理念「覺之教育」，以及書寫創辦人法語、詩歌吟唱、古琴合奏、佛經剪紙等演出，會中宣布明年出版《曉雲導師年譜長編》一書，作為紀念曉雲導師禪寂20週年最好的出版品。

有「嶺南女畫傑」之稱的曉雲導師是佛教天台宗大師，她沒有山頭，終生發願不蓋寺廟、不當住持、只辦教育，以無比堅定的願力，78歲高齡創辦佛教界第一所大學華梵大學，開啟佛教興辦高等教育的先河，對台灣高教史意義重大，2001年獲頒行政院文化獎殊榮。

今年適逢曉雲導師禪寂19週年，華梵大學特別在校內舉辦「生命教育」專題演講與紀念活動，並製作《寄一封信給創辦人曉雲導師》追憶影片，全校師生共2百多人參與盛會，一起緬懷曉雲導師的行誼。

追隨導師超過30年的悟觀董事長說，曉雲導師20幾歲寫的文章，已展現出90歲的慈悲與智慧，她集藝術家、文學家、教育家、哲學家、宗教家於一身創辦華梵大學，就是畢生最強大的生命創作。

華梵大學林從一校長說，曉雲導師將蠶蛻變成蛾的過程比喻為人生三部曲，從學習、困惑、作繭自縛、心境轉變、破繭而出到產生覺悟，這種創新和境界提升的精神，就是覺之教育。

值得一提的是，曉雲導師的行誼不只影響華梵人，連其他大學的教育工作者也深受感動；出席盛會的靜宜大學林思伶校長即盛讚曉雲導師是「一肩行李、二枝畫筆、遊走天下多年，行遍世界30餘國的奇女子」，她所推動的覺之教育理念傳承給許多人，影響深遠，是「活在每一個親近者，心中的導師」。

活動的重頭戲是由華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長與佛教藝術學系吳大仁老師，當眾揮毫書寫創辦人法語，吸引師生排隊索取，並沉浸在法喜中。