民進黨總統參選人賴清德日前到台中造勢時指「中市府將藍線路線站點改到有力人士家附近」，台中市長盧秀燕16日在議會喊「有人卡中捷藍線那麼多年，放手吧！希望以民為念，給中部人中捷藍線」。精神科醫師沈政男直批，賴清德連有力人士都不敢明講，當然民進黨立委候選人也不敢講，因為沒有任何不法證據，就只是想當然爾。沒什麼本事的政黨與人，只好用這些含沙射影的方式來攻擊對手，亂罵當成政治提款機。

沈政男今(16日)發文表示，賴清德恐怕沒看過藍線規劃方案，只是聽了綠營說法，就在造勢場合用影射的方式攻擊對手。林佳龍方案主要是把捷運藍線與台鐵沙鹿站兜在一起，想要共站或共構，2018擬了高架與平面兩個方面，其中高架可以共站，但必須徵收好多民眾房地產，難度太高，於是建議採平面。而平面是捷運站與沙鹿台鐵站用地下通道連接起來，長達280公尺。必須繞進沙鹿鬧區，為了與台鐵沙鹿站共構又去遠了。

沈政男提到，前任的胡志強與繼任的盧秀燕不認為如此，而是直接沿著台灣大道蓋藍線捷運就好，車站距離沙鹿台鐵站達四百多公尺。後來地方人士呼籲增設正英站，加上原來林佳龍版本的B4站頗為荒涼，於是在車站設置上做了小幅變動，總共牽涉了三、四個車站的增刪與移動。試問，從這樣的變動，只因新路線經過「有力人士」的房地產，就說是圖利或者舞弊，邏輯何在？

「台灣社會為了選舉，什麼議題都可以拿來胡亂攻擊，連捷運路線這樣單純的建設議題也在當成造勢操作題材，實在太離譜了！」沈政男指出原因就出在，沒什麼本事的政黨與人，只好用這些含沙射影的方式來攻擊對手。捷運與火車共構是這樣，要看原本的火車站營運狀況，如果是繁忙車站，共構當然可以延伸效益，但如果只是地方小站，或者共構的成本太高，倒不入另闢蹊徑，不要勉強共構。

沈政男強調，台中捷運藍線如果真的通車，以後直接從台中車站坐捷運到沙鹿便可，根本不用從台中坐火車到沙鹿了，不是嗎？這樣還需共構嗎？不管共不共構，都應該從交通專業的角度來討論事情，而不是在那邊藍綠惡鬥，連交通建設也要用來撕裂人民之間的彼此信任。事實上盧秀燕的版本已經獲得交通部審議通過，今天王國材也講了，都是從專業角度出發，而這樣的進度顯然賴清德並不知道，才會輕率講出「有力人士」幾個字。

「希望中二選區這次能選出真正有本事的立委，而不是只會靠著選票提款機，抹紅抹黑就能當選的人！」沈政男直言，再講一點：林佳龍為什麼無法連任台中市長？還記得「逢胡必改」嗎？當初自己在臉書批評林佳龍這一點，還有人在留言裡亂罵，後來事實證明他果然沒辦法連任。逢胡必改。「真的，沒本事的選民就跟沒本事的政治人物一樣，只會在那邊亂罵一通！」