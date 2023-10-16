我國全國教師會、日本教職員組合（JTU）、南韓全國教職員勞動組合（KTU）今天發表共同聲明，抗議日政府排放核廢水入海，要求日本政府立即停止錯誤之舉，重視人民社會的心聲。

共同聲明指出：「海洋是人類共享且共同守護的寶貴資產。我們的生命、健康與生活若要永續，就必須以負責任的方式處理核廢水相關問題。」

全國教師會為國際教育組織（EI）的正式會員，隸屬於幅員最廣大、會員數最多的亞太區，並擔任亞太區執行委員一職，積極參與區域事務與相關決策。本月8日至12日，全國教師會派任副秘書長李雅菁偕同外事部主任蘇怡之前往泰國曼谷出席第二次亞太區執委會暨第三次女性執委會。

在會中，全國教師會、日本教職員組合（JTU）、南韓全國教職員勞動組合（KTU）決定發表共同聲明，抗議日政府排放核廢水入海。

國際教育組織（EI）為當今規模最大之全球單一產業別工會聯合會，會員遍布五大洲178個國家，擁有高達3200萬教職員會員，並擔任各大國際組織之教育專業代表，積極推動教師專業地位之提升與勞動條件之保障，實現人人享有優質公共教育之目標。