台灣女孩周子瑜是南韓人氣女團TWICE成員之一，然而TWICE去年才全員續約，卻有粉絲因子瑜一整年沒有個人活動而感到不滿，請兩輛LED螢幕卡車停在JYP大樓門口抗議，子瑜則未對此做出回應，依然正常的在社群上更新生活點滴，並曝光一張與《魷魚遊戲》男星崔帕西阿努潘同框的照片，讓粉絲驚訝不已。

TWICE全團去年與JYP娛樂續約後，隨即展開世界巡迴演唱會及推出新專輯，還有成員各自的SOLO、小分隊活動。不過，成員之一的子瑜除了團體活動外，個人活動數量為0，讓粉絲看了很不捨，進而派出卡車在JYP大樓表達訴求，不過子瑜本人對此並未做出回應。

Day 2 trucks have arrived🚚



Date: 10.12-13 10am-6pm KST

2 Double-sided LED trucks

Location: In front of JYP building pic.twitter.com/GlBLfaqvGb — ChinaTzuyuBar_周子瑜吧 (@ChinaTzuyuBar) October 13, 2023

此外，近期未有活動的子瑜，也趁著難得的閒暇時光出遊，並在社群上曬出遊玩美照，寫下：「居然和阿里一起喝咖啡，阿努潘歐巴謝謝，度過一個有趣的時光。」並附上兩個愛心的表情符號，意外曝光與在韓發展的印度籍演員阿努潘崔帕西(Anupam teuripati)的朋友關係，展現出她的好人緣。

在相關貼文中，子瑜也一併曝光幾人一同喝咖啡、與雕塑合影的美照，而貼文釋出後，也讓粉絲對她的人脈感到意外，紛紛表示：「是我知道的《魷魚遊戲》的演員嗎」、「這真是一個意想不到的跨界」、「討厭的阿努潘，你做了很多粉絲夢想的事情，太令人羨慕了。」