高雄醫學大學今(16)日歡慶創校69週年，總統府資政張博雅、教育部體育署署長鄭世忠、外交部南部辦事處大使沈正宗和高雄市政府衛生局副局長王小星等人出席校慶典禮，為高醫大獻上生日祝福。

校慶典禮表揚今年度傑出校友及表現優異的教職員工，感謝捐資興學的各界賢達與企業機構，也恭賀校長楊俊毓榮獲教育界最高榮譽師鐸獎，及副教授洪薇鈞榮獲國科會吳大猷紀念獎。

傑出校友返校向校長楊俊毓(中)祝賀。（圖片來源：高醫大提供）

高醫大今年有6位傑出校友，每一位都在自己的領域有傑出表現，包括學術類：劉秉彥；領導者類：梁明聖、王宏育；母校貢獻類：洪純正、戴文凱；社會人類文化貢獻類：許宗邦。

高醫大近年積極佈建校內環境與各類場域的教研軟硬設備，營造共融與永續的大學氛圍；今年教育部高教深耕計畫獎助金額更是創下新高、超過1億5千萬。在大學落實社會責任計畫的爭取與表現上，不但更深入高雄在地來解決當地的問題，也延伸至國際與東南亞地區的夥伴國家，整體USR計畫的經費高達2千1百萬；第二期的那瑪夏永續發展計畫，也獲得今年的第三屆「TSAA台灣永續行動獎」SDG4的金獎。

二手物園遊會讓資源能循環利用。（圖片來源：高醫大提供）

研究表現上，美國史丹佛大學今年剛公布的「全球前2%頂尖科學家」中，高醫共有28位教授上榜；10月初剛公布的醫療奉獻獎得獎者有高醫大附設中和紀念醫院副院長戴嘉言及埔里基督教醫院整形外科主任醫師陳恒常，讓獲獎的高醫人增加到48人，居全台之冠。高醫創校69年每一步走來不易，每一個亮眼的成績都要感謝默默在校園播種耕耘的教職員生，及在各界展露頭角，成為社會典範的高醫人，讓高醫能持續發光發熱。