藍白合會議14日登場，但雙方並未達成共識，全國商業總會理事長許舒博16日表示，藍白若不合永遠沒有機會勝選，大家都想當頭，結果談判一定會破裂，若想要成功整合，雙方必須都要有所覺悟，企業界預計11月底邀3名總統參選人座談，了解其意見，作為企業界未來的思考方向。

許舒博說，藍白合會議派出的2名代表，分別是民眾黨黃珊珊、國民黨金溥聰，2人的個性都是剛性的，雙方歧見無法化解，根本無法達成共識，其實他在雙方談判前，就預料可能會沒有結論，結果果然如他所料。

許舒博提到，若每個人都要當頭的想法沒有改變，藍白再怎麼談都沒有用，一定要有所覺悟，改變想法，再談下去才會有意義，一旦改變要當頭的想法，藍白合才有成功的可能，否則只是浪費時間，希望2黨主席能發揮其智慧。

至於企業界的看法，許舒博指出，目前大家都還不會表態，但為了解3位未來領導人的想法，計畫在今年11月底邀請總統參選人柯文哲、侯友宜、賴清德，3人各舉辦1場座談會，聽取3人的政策，作為日後企業界的參考依據。