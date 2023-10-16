據國際奧林匹克委員會（IOC）官網，2028洛杉磯奧運將正式納入棒球和壘球、板球、腰旗美式足球、袋棍球、壁球等5項運動。

這項提案是在印度孟買舉行的141屆國際奧會年會上通過。

棒球和壘球從1992年到2008年間及最近一屆的2020年為奧運正式項目，2024年巴黎奧運沒有棒球。

1984年洛杉磯奧運曾將棒球列為表演項目，場地在道奇球場。當年台灣隊獲得銅牌，但不列入正式獎牌計算。

奧運永久常設項目之外，主辦城市有權加入自選的運動種類。