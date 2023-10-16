潘男2021年9月間在物流公司當送貨司機，他近月共代收取貨款186萬餘元，因缺錢花用，僅匯款繳回171萬餘元，侵占14萬餘元，經公司發現對帳，潘切結承諾還款，豈料，再上班送貨兩天共代收1萬餘元，款項未繳回即失聯，經公司報案，法官依業務侵占罪判刑9月，得易科罰金，可上訴。

潘自2021年9月7日起到物流公司上班，配送貨物，並代收貨款，因缺錢花用，上班至9月26日共代收款項186萬1518元，在9月29日僅匯款繳回171萬2212元，侵占其他的14萬9306元。

經物流公司發覺有異，10月4日與潘對帳核算，確認缺額，潘簽和解書，指稱因個人疏失等因素導致，導致匯回的款項短少，他承諾負責賠償，公司仍繼續聘任。

豈料，潘隔天改以兼差方式上班，10月28日及29日兩天共代收貨款1萬980元，未繳回公司就失聯，公司追出他已收貨款，卻未繳回，報警處理。

潘到案否認業務侵占，辯稱，不知道為何該筆14萬餘元款項沒有入帳，經核對過後，也不知為何公司沒有收到錢。

法官以潘利用職務，侵占業務所持有貨款14萬餘元，被公司察覺後，雖簽切結償還，但竟再侵佔萬餘元，無還款誠意，又否認侵占犯行，態度不佳，依侵占罪判刑9月，得易科罰金，犯罪所得沒收。