「TTXC台灣文化科技大會」是由文化部、高雄市政府及數位發展部共同打造全新國家級文化科技會展品牌，10/7在高雄登場以來，受到廣大迴響，在國際論壇部分，今年邀請國內外超過30位在文化科技、影視與音樂等領域的專業工作者來到高雄分享及交流經驗。

國際論壇觀眾專注聽講（圖片來源：高雄市文化局提供）

在10月14、15日共進行了六場論壇，分別從藝文節慶變革、AI人工智慧及沉浸式體驗，探討文化內容產業在科技快速發展的潮流下，未來可能會發生的質變；以及從戲劇、特攝科技討論影視作品背後的趣事與創作者在其中所埋藏的人生觀點，主題豐富內容多元、引人入勝。

喜劇鬼才場次現場實況（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，本次論壇主題多元，匯集來自不同領域的思想領袖及創作者，藉由講者分享觀點、經驗與對未來的展望，讓我們能夠快速地瞭解文化科技相關產業現今的立足點及未來的可能性，並思考對於生活及社會的影響與延伸，以應對產業轉型及永續發展過程中所面臨的挑戰。高雄市長陳其邁則表示，此次TTXC在高雄舉辦，有多元豐富的活動類型，國際論壇除了是產業間交流的平台，也讓民眾有機會近距離一窺平時運用的科技及影視戲劇背後的發展和祕辛。接下來還有兩場精采的論壇，請大家把握機會到現場感受火花！

喜劇鬼才場次-觀眾反應熱烈（圖片來源：高雄市文化局提供）

在科技發展面向共有三場論壇，探討了數位藝術及科技體驗不同層次的議題。首先，《第N類藝術，那些藝術節慶的新可能》由雲科大視覺傳播係教授暨系主任黃雅玲擔任主持人，並由加拿大MUTEK藝術節的論壇及市場展負責人Maurice Jones、韓國富川影展VR策展人金鍾敏、豪華朗機工共同創辦人林昆穎，及以視訊連線參與的林茲電子藝術節策展統籌暨總監Martin Honzik各自分享不同國家、多元類型的城市展會活動的內涵與現況。

四位講者皆觀察到大型展會因Covid19疫情而有了轉變，出現線上線下虛實整合的活動新樣態，科技也讓藝術表現有更多的可能性。而在台灣部分的節慶活動，如台灣燈會、文博會等已日漸發展成為遊牧型的節慶活動，透過不同城市的文化連結與詮釋，讓民眾有更豐富的體驗。

演員曾敬驊、邵雨薇，導演林冠慧、謝沛如分享導演與演員共譜作品的過程與經驗(左起)袁支翔主持人、林冠慧、曾敬驊、邵雨薇、謝沛如（圖片來源：高雄市文化局提供）

《AI潮流席捲的時代下，「以人為本」的人工智慧存在嗎？》是由中研院副研究員蘇黎為主持人，邀請台灣AI實驗室創始人杜奕瑾講述人工智慧的發展與科技倫理間的對應。杜奕瑾談到，AI所能應用的層面越趨廣闊，假消息也更容易隨之擴散。因此，如何以人作為導引並以可信任為核心發展人工智慧是至關重要的。

日本知名特攝導演田口清隆自認「超人力霸王布雷薩」是他這十年來最佳全力之作(左起)口譯人員、田口清隆導演、超人力霸王布雷薩、主持人賴皮導演（圖片來源：高雄市文化局提供）

與文化科技議題相關的第三場論壇《新的沉浸式科技能帶來真正的同理心嗎？》由獨立製片人蘇逸華擔任主持人，和前Meta VR for Good 計畫總監Amy Seidenwurm、台灣影像工作者陳芯宜共同討論如何透過沉浸式體驗讓觀影者產生共鳴。兩位講者皆以VR作為媒介建構出多層次的世界觀帶領大家感受各式的社會議題，也認為沉浸式使感官更為敏銳，因此更容易產生同理心。而VR在訊息及敘事的傳遞上擁有多重的可能性，也能夠讓每個人擁有獨特的觀影體驗和感受。

在影視類型的三場論壇中則以戲劇與特殊攝影作為主題，描繪出不同樣態的影視作品發展的歷程及創作與參與者的心境。《喜劇中又笑又哭的寬鬆世代》由編劇蔡坤霖擔任主持人，和日本鬼才編劇暨導演宮藤官九郎、台灣知名電影導演徐漢強一同討論喜劇的樣貌以及從中所埋藏的人生觀點。

兩位導演的創作從求學時期即展露創作長才，由日常生活發想靈感，也從逗笑別人之中，隱藏著對自由的渴望，在解放自我的同時，打造出一部部令人共鳴感強烈的溫暖作品。而在《你的角色不是你的角色──導演和演員的探戈舞曲》則是邀請NMEA新媒體暨影視音發展協會秘書長袁支翔擔任主持人，並邀請演員曾敬驊、邵雨薇，導演林冠慧、謝沛如分享導演與演員共譜作品的過程與經驗，當兩者進入相同的世界，共同刻畫出心中動人的畫面，那就是打動了自己，更能打動觀眾。

最後，《我對特攝的熱情，比絢爛無比的閃耀光芒更耀眼》是由導演賴皮主持，日本知名特攝導演田口清隆分享自身對於特殊攝影界的熱忱，「超人力霸王布雷薩」是他這十年來自認最佳全力之作，真實呈現了自我對於特效的所有想法。這次也特別安排超人力霸王布雷薩擔任神秘嘉賓，現場觀眾與田口清隆都相當興奮，導演更主動與其自拍合影。此外，田口清隆也透露這幾日在台灣仍然持續在確認「超人力霸王布雷薩」中的特效場景，且台灣美味的食物也成為繼續為作品奮鬥的動力，希望有朝一日我們也能看到英雄與怪獸以高雄為場景的熱血對戰！

文化局說明，無論是索票或是付費的論壇報名都相當踴躍，其中《你的角色不是你的角色──導演和演員的探戈舞曲》雖是下午的場次，早上即有民眾開始在場館外守秩序的排隊，代表國際論壇的安排受到大家的期待與歡迎。國際論壇呈現了文化科技多元、跨域的對話和整合，每個場次的主持人、講者與參與者共同激盪出更多的可能性。TTXC台灣文化科技大會為期16天的活動即將進入尾聲，在10月22日前，尚有許多精彩的展演與活動，有興趣的民眾要把握機會來到高雄感受文化科技多元豐富的樣貌與成果。