萬芳11月5日在高雄文化中心至德堂開唱。（原點概念提供）

萬芳入圍本屆金馬獎最佳女配角及原創電影歌曲，且將於11月5日在高雄文化中心至德堂開唱，她不忘對已故恩師李國修喊話：「再度回到這個舞台舉辦演唱會，又剛好金馬獎入圍，有著特殊的緣分，很希望國修老師可以在天上為我加油。」

萬芳對於這次演唱會場地，有著一份專屬情感；她2004年首度奪得金鐘獎，當時正在此演出屏風表演班舞台劇《西出陽關》，李國修老師走出來跟大家宣佈得獎的消息，讓她至今仍深深感動：「這是我第一次得到金鐘獎，這是我永難忘懷最特別的一次頒獎。」據了解，萬芳此次開唱精心編排歌單，將送上經典歌〈睡醒〉、應景台語歌〈春風戀情〉，也會首唱新歌〈五月的人〉。

萬芳今年工作滿檔，巡演、電影作品帶她到不同城市體驗，出席威尼斯影展、當了桃園電影節評審團主席、接下來還將擔任典禮頒獎嘉賓，更雙料入圍金馬獎，她分享心情：「《五月雪》這部電影有著很特別的題材背景，也有著被傳統思維囚困而失語的女性，能夠入圍，我覺得背後的意義大過獎項本身，從威尼斯影展一路過來，我都在領受老天的安排。」