高屏橋機車道16日下午5時許發生一起車禍意外，機車順間起火燃燒，有2男受傷送醫。(屏縣消防局提供)

高屏大橋機車道16日下午5時15分發生一起車禍意外，一輛機車與腳踏車碰撞，機車隨即起火燃燒，造成2名男子分別肢體擦傷，所幸意識皆清楚，已由救護車送往醫院救治，警方正釐清事故發生原因。

屏東警消接獲民眾報案指出，屏東市高屏橋機車道屏東往高雄方向有輛機車起火，警消隨即派遣4車7人前往，由屏二救護車載送1名男性，肢體擦傷意識清楚後送寶建醫院救治，九如救護車載送1名男性，頭部撕裂傷意識清楚，傷者後送高雄長庚醫院救治。