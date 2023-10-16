投組表現：

光聖（6442）表現最佳，16日股價上漲3.63％，股價力守月線、季線之上，後續仍有上攻空間。

勁豐（6577）表現最差，16日股價下跌1.83％，股價留下下影線，月線、季線即將黃金交叉，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌130.33點，跌幅0.78％，收在16,652.24點，成交量縮小為2344.32億元。

類股方面，造紙表現最佳，漲幅2.37％，電器電纜表現最差，跌幅2.25％權值股台積電下跌8元，跌幅1.45％，收在545元。聯發科下跌2元，跌幅0.24％，收在840元。

展望後市，台股大盤受以巴戰事恐擴大影響，季線再度失守。但近期輝達執行長黃仁勳參加鴻海科技日及台積法說會將召開，具有對台股利多刺激的作用。因此戰爭黑天鵝對股市的暫時性影響，將是逢低買進機會。選股方面，AI股中的緯創、智原，光通訊的華星光、星通、光聖，IC設計的驊訊、矽統等個股可特別注意。

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，9月營收5,373萬元，站上九年多高點，股價創波段高。

金雨（4503）表現最差，年底AI相關產品接單出貨，股價連日站上季線，今日震盪收黑。

盤勢預測：

上周美股多家銀行繳出優於預期的財報業績，同時，以色列與哈瑪斯戰爭持續，中東地緣政治依然緊張，國際油價上漲超過6％，另外路透引述消息人士報導，白宮正在考慮禁止中國公司取得美企出口的人工智慧晶片等措施，美股四大指數漲跌互見。

台股上周大漲262點，周線交出連三紅，順利突破半年線反壓，短短三個交易日外資也大買411億元，創17周來新高，是推升後續盤勢轉強的主要動能，盤面上陸續反映9月營收強勢股，本周市場等待台積電10月19日法說會，營收基本面佳、相關供應鏈概念股可以優先留意。

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，有望迎接旺季補貨朝，挹注營收，法人買超4.3萬張。

矽力-KY（6415）表現最差，受惠於九月營收微幅增加，有機會股價將持續上揚。

盤勢預測：

受到以巴衝突影響，台股如驚弓之鳥，開低後跌破季線支撐，主要是上週漲幅過大，拉回量縮做整理，未來只要能守穩月線支撐，對於多方趨勢尚未改變。

而股市最怕不確定因素，若政府有出面喊話下，其實股市投資人是有信心的，進入基本面行情後，營收好的公司才會有機會創高。

投組表現：

承啟（2425）表現最佳，進入旺季營收有望持續走強。

創惟（6104）表現最差，受大盤影響拉回但量縮，在營運開始回溫下，後勢仍可期。

盤勢預測：

12日台股大漲站上季線，但我重申季線仍在向下而且要等下個月才會扣抵萬七之下，只能以假突破看待，接下來回測季線機率極高，今（13）日盤勢完全印證。

由於美國尚未明確轉強加上以巴衝突干擾，因此現階段指數上漲空間有限，不過外資近日開始回頭擁抱台股，有利年底前台股有望維持高檔不墜。

雖然大盤仍在震盪，不過不佔權重的中小型股在年底公司派作帳、法人作帳以及選舉行情下，還是有機會走自己的路。

選股上，投資人可留意9月營收成長股，至於題材股則可留意矽光子共同封裝、電動車、軍工等股。