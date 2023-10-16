身價不菲的超跑，不但是不少男性心中的夢想，更讓眾多愛車者瘋狂，但開著超跑上路的車主都是身家豐厚的年長富豪嗎？那可不一定。據韓媒報導，社群媒體引發的炫富風潮，加上新富階層興起，今年1月至9月，南韓購買超過1億韓元（約新台幣260萬元）進口超跑的40歲以下消費者在5年間增加了4倍以上。

南韓《亞洲日報》引用南韓進口車協會發布的數據報導，2019年僅有2886名年齡在40歲以下的消費者購買了售價超過1億韓元的進口超跑，但今年購買進口超跑的人數已達1萬2162人，增幅相當驚人。

首爾江南區向來被認為是昂貴進口車的大本營，可是近年來隨著許多知名大企業紛紛進駐仁川延壽區與京畿道華城市，大量年輕族群前往當地工作或定居，也帶動了2地的超跑銷售。在2019年仁川延壽區與京畿道華城市分別僅有55人與63人購買進口超跑，到了今年卻分別暴增至345人與335人。

高級進口車車商表示，住在首爾以外地區的大公司員工，得以享受較低的住房成本，他們的可支配收入較高，而30歲至40歲的人更願意選擇華麗的車款來展現自我風格，因此成為車商鎖定的目標客戶。

業界分析還指出，近年來虛擬貨幣、房地產、股票等資產價格飆漲，還有科技與遊戲業的興起，造就許多年輕富豪，他們可能是收入數億甚至數十億韓元的明星講師、網路漫畫家或是年輕網紅等等，購買高價拉風的超跑成了新的炫富趨勢。