民進黨總統參選人賴清德16日下午獲邀到陽明交大演講，會後並接受學生提問。（陳育賢攝）

民進黨總統參選人賴清德16日下午獲邀到陽明交大演講，會後並接受學生提問。（陳育賢攝）

民進黨總統參選人賴清德16日下午獲邀到陽明交大演講，會後並接受學生提問，有學生問題辛辣，指民進黨完全執政，但這麼多年仍有許多法案未通過，要如何說服人民繼續支持？媒體亂象如何解決？如何評論自己？賴清德都一一回應，詳細的回應也會以書面回應學生。

賴清德今天下午獲台灣科技法學會之邀，到陽明交大新竹市光復校區以「打造創新繁榮的台灣─賴清德的主張」向學生演說，小小的會議廳湧入近百人，反應熱烈。

而會後的與副總統問答顯得更讓學生有興趣，首位學生問到媒體亂象如何解決？尤其過往中天被NCC關台，現在外界則說三立偏民進黨，雖然政府不適合過度介入媒體，但行政院長有能力提名NCC委員，還是有一定程度影響，如何解決媒體亂象？

賴清德表示，媒體是民主憲政國家的第四權，政府要充分尊重，媒體是監督政府，除非有違規、違法才可以根據法律作必要作為，而媒體本身也要自律，台灣重視言論自由，政府稍有作為都會引起人民疑慮。

另有學生問到，時代力量立委陳椒華上周質詢行政院長陳建仁，對於吹哨者保護法何時會送到立法院？台灣人民不希望看到絕對權力使人絕對腐敗，在座學生給了1／10的生命讓民進黨執政，結果很法案卻都過不了，要如何說服人民明年繼續支持民進黨？

賴清德則說，國會是跨黨派的，每位委員來自不同選區，有不同的看法，不見得很快就凝聚共識、落實執行，立法院法律沒辦法很快通過，是因為台灣社會多元，但這也是民主精神的可貴，不過會進一步來了解立法院討論吹哨者法案的狀況，之後再用書面回應這位學生。

此外也有學生指，平時很少接觸到總統參選人，希望賴清德來評論自己及其他3位參選人，並給大家都打個分數，現場立即響起歡呼聲。

賴清德則說，他不方便評論其他人，不過，今天來到陽明交大演講，就是希望透過演講與問答，讓學生思考他對問題的回應，從中了解他的特質與對國家的擘畫。